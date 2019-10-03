Tek haneli enflasyon, doları düşürdü ama aşırı faiz indirimi beklentisiyle yine yükseldi

Enflasyonun Eylül ayında tahminlerin altında kaldığının açıklanmasının ardından ilk tepki olarak gerileyen dolar/TL, Merkez Bankası’ndan (TCMB) beklentilerin üzerinde bir indirim gelebileceği endişesiyle yönünü yukarı çevirerek kademeli olarak 5.71 seviyelerine geldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yıllık enflasyonun baz etkisiyle 5 puanın üzerinde gerileyerek Temmuz 2017’den beri ilk kez tek haneye geldiğinin açıklanmasının ardından ekonomistler, Merkez Bankası’ndan yavaşlayan hızda faiz indiriminin devamını bekliyor.

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Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül’de aylık %0.99 ile %1.3 olan beklentilerin altında artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde TL’deki değer kaybı sonrası enflasyonda yaşanan aylık %6 yükselişin oluşturduğu baz etkisiyle yıllık enflasyon Ağustos’taki %15.01’den 5 puanın üzerinde gerileyerek %9.26’ya düştü.

Bir bankacı, enflasyonun tahminlerin altında kalmasının TCMB’nin bu ay yapacağı toplantıda beklentilerin üzerinde indirim yapma riski oluşturduğunu söyleyerek, “Piyasada 100-150 baz puanlık bir indirim beklentisi vardı ancak veri sonrası 200 baz puan ve üzeri indirimi yapılır mı endişesi oluştu. Yine zor bir TCMB toplantısı olacak gibi” dedi.

Aynı bankacı, “Bu kadar iyi gelmiş bir enflasyon verisi sonrası TL’nin ralli yapmamasının tek nedeni daha fazla faiz indirim yapılma ihtimali. Petrol de aşağı geliyor, aslında TL için iyi bir ortam var ancak 24 Ekim’deki toplantı öncesi TL’nin ciddi bir ralli yapması zor görünüyor. Diğer taraftan yukarı yönlü sert hareket de beklemeyiz. Yani bant hareketini destekleyici ortam devam ediyor aslında” dedi.

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Enflasyon verisi öncesi 5.68 seviyesinde olan dolar/TL, verinin ardından ilk tepki olarak 5.6705’e kadar geriledi. Ancak hemen ardından yönünü yukarı çevirerek kademeli olarak 5.71’li seviyelere geldi. Bir süredir sıkıştığı bant hareketini korumaya devam eden dolar/TL saat 16:42’de 5.7085/5.7120 seviyesinde idi.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.9825/5.9850, euro/TL ise 6.2350/6.2595 seviyesinde tespit edildi.

Başka bir bankacı da enflasyonun gelecek ay baz etkisiyle %8 seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirterek, “Dolayısıyla veri aslında TL için pozitif ancak TCMB’nin beklenenden daha fazla faiz indirimi yapabileceği endişesi, TL’nin prim yapmasını engelleyici bir unsur” dedi.

Para Politikası Kurulu (PPK) enflasyondaki düşüşe vurgu yaparak, Temmuz’da başladığı 425 baz puanlık faiz indirimi sürecine Eylül toplantısında da 325 baz puanlık indirimle devam etmiş ve banka 12 Eylül’deki PPK’da sonraki faiz adımlarının daha sınırlı olabileceği sinyalini vermişti.

Öte yandan TCMB’nin yayınladığı verilere göre yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 27 Eylül haftasında da yükselişini sürdürerek 193.7 milyar dolar ile tarihi zirvede bulunuyor.

Bu artışın ana nedenleri olarak yatırımcıdaki güven eksikliği, beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığı ve TL getirileri yeterli bulmamalarının etkili olduğu belirtiliyor.

Tahvil/bono piyasasında ise 10 yıllık tahvil getirilerinde son dönemde düşüş eğilimi belirginleşti. Hazine’nin borçlanma maliyetlerindeki artışın uzun vadede etkisini sınırlamak adına yaklaşık 1.5 yıldır ihraç etmediği gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Mayıs ayında %21 idi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün valörde %13.26’ya kadar geriledikten sonra %13.80 seviyesinden kapandı. Bugün ise spot kapanışta ortalama %13.76, valörde saat 1635’te son işlemde %13.81 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri %14.11, valörde son işlem %14.14 oldu. Bugün ise spot kapanışta ortalama %13.93, valörde saat 1635’te son işlemde %13.88 seviyesindeydi.