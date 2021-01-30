Tek eliyle ilki başardı: ‘Denizlerin Everesti’ Vendee Globe’u tamamladı

Doğuştan sol eli olmayan Damien Seguin dünyanın en zorlu mücadelelerinden Vendee Globe’u tamamlayarak, sıralamada ilk 10 arasına giren ilk engelli yelkenci olarak tarihe geçti.

Fotoğraf: Jean-Marie Liot/Facebook

Dört yılda bir düzenlenen Vendee Globe’da yelkenciler solo ve mola vermeden yarışıyor. ‘Yelkenciliğin Everesti’ olarak tanımlanan Fransa çıkışlı yarışta zorlu koşullarda dünya turu yapılıyor.

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Serdar Bapğolu, Türksail’da bu zorlu yarışı bitiren Damien Seguin’in hikayesini yazdı.

Önce ne kadar zorlu bir yolculuktan söz edildiğine bakalım: “Denize çıkarak yelken bastığınız liman Atlantik Okyanusu’na açılıyor…

Hem de fırtınaları ve hırçın suları ile ünlü Biskay Körfezi’ne…Körfez’den çıktınız… Daha yolun başındasınız…

Afrika ve Güney Amerika sahillerini geride bırakıp güneye incecek, ‘Kükreyen 40’lar‘ olarak bilinen 40. Enlem Dairesi’ne yani Güney Okyanusu’na varacak, sonra Afrika’nın güney ucu Cape Town’dan doğuya dönecek, Hint Okyanusu’nu aşacak, Yeni Zelanda’yı iskelenizde bırakacak, Pasifik Okyanusu’nu dümen suyunda bırakıp ‘Dünyanın dibi’ denilen Horn Burnu’nu geçerek kuzeye tırmanacak ve başladığınız noktaya geri döneceksiniz.

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24 bin 350 deniz mili boyunca bir teknenin içinde tek başınıza ve iri dalgaların arasında çalkalanırken, kimi zaman fırtınaların içinde, kimi zaman durgun sularda hiç durmadan yol alacaksınız. 10-15’er dakikalık uykularla idare edecek, üç ay boyunca konsantre yiyeceklerle besleneceksiniz… Kimi zaman terleyecek, kimi zaman üşüyecek, ıslanacak, bir türlü kuruyamayacaksınız…“

Bütün bu zorlu koşulları tek başınıza yaşadığınızdan, açık denizle yol alırken karşılaşacağınız yelkenliyle ilgili her türlü sorunu da tek başına çözmeniz gerekiyor.

Fotoğraf: Yvan Zedda/Facebook

41 yaşındaki Fransız yelkenci Damien Seguin bütün zorlukların üstesinden tek eliyle geldi.

Seguin geçmişi madalyalarla dolu bir yelkenci: Atina 2004 ve Rio 2016 Paralimpik Olimpiyatları’nda 2.4 metre sınıfında iki altın madalya madalya kazandı. Beş kez dünya şampiyonu oldu.

80 gün 21 saat 58 dakika 20 saniye süren yarış sonrası zaferini Kaptan Kanca kostümüyle kutladı.

Karaya ayak bastığında ağzından çıkan cümle ilham verici hikayesinin özetiydi: “Bu, diğerlerine göre biraz farklı doğmuş ama herkes gibi hayallerini gerçeğe dönüştüren bir çocuğun hikayesidir.”