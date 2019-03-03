Tek cümlelik açıklama: CHP’nin Bornova kararı aday adaylarını ‘utandırdı’

CHP’de İzmir’in Bornova ilçesinde aday adayı olan isimler, partilerinin verdiği kararla kendilerini utandırdığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

CHP, Bornova ilçesinde 31 Mart’taki yerel seçim için mevcut başkan Mehmet Ali Çalkaya’yı aday göstermişti.

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Ancak Çalkaya’nın adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülünce CHP bu sefer Çalkaya’nın eşi Fatma Çalkaya’yı aday göstermişti.

CHP’den aday adayları, CHP’nin kararına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Banu Gençkan, Ergin Akman, Hürmet Kırmızı, Muharrem Dayanç ve Şenol Aslanoğlu imzalı açıklamada “Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı” dendi.