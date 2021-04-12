‘Tek çözüm çok daha sert tedbirler’

Reuters’a konuşan bir yetkili, salgındaki vaka artışına karşı, “Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor” dedi.

1 Mart’ta 9 bin 891 olarak kayda geçen vaka sayısı, 2 Mart’ta geçilen ‘kontrollü normalleşme’ süreciyle birlikte 56 bine kadar dayanarak kontrolden çıkmıştı. Covid-19 tablosunda dün 50 bin 678 vaka kayda geçti. Salgında en yüksek günlük can kaybı da geçen çarşamba günü 276 olarak kayda geçmişti.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Yeni önlemlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılması planlanan kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

Reuters’a konuşan yetkili, “Birincide olduğu gibi ikinci normalleşmeyi de iyi değerlendiremedik ve salgın artık 50 bin rakamının üstüne yerleşti. Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor” dedi.

Şu anda vaka sayısında yeni bir pik gözlendiğini ve yarın başlayacak Ramazan ayıyla birlikte artık yeni adımlar atılacağını belirten yetkili, “Bilim kurulu önerileri kritik önemde. O kapsamda yarınki kabinede değerlendirme yapılacak” diyerek şöyle devam etti: “Halihazırda iki seçenek üzerinde duruluyor, ya tam kapanma ya da sokak kısıtlamasının daha genişletilerek uygulanması. Tam kapanmanın ekonomiyle ilgili tarafları var. Covid-19 ortamında bunu uygulamak çok kolay değil ama yine de tam olarak bu seçeneği saf dışı bırakmak kolay değil. Aşılama yapılıyor ama şu aşamada tedbirler yeterli olmuyor.”

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Tedbirler kapsamında mevcut uygulamaların genişletilmesi yönünde de bazı planlar olduğunu kaydeden aynı yetkili şunları aktardı: “20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkışının kısıtlanması, şehirler arası yolculukların kısıtlanması ki vakaların taşınmasında önemli rol oynuyor, restoranların sadece sipariş alması, iftarlar gibi toplu yemeklerin yasaklanması, spor ve masaj salonlarının kapatılması gibi adımlar atılabilir.”

Yetkili, turizm sezonu tam başlamadan vaka sayılarının indirilmesinin amaçlandığını kaydederek, “Çünkü 50 binin üzerindeki günlük vaka sayıları turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir. Ekonomi için de turizmin canlı olması son derece elzem. Türkiye’nin turist gönderen ülkelerin kısıtlamalarının dışında kalması gerekiyor” diye konuştu.

Yetkili, son dönemde artan vaka sayılarıyla birlikte hastanelerin yükünün de her geçen gün arttığına işaret ederek sağlık sisteminin de zorlanmaması için mutlaka vakaların aşağı gelmesi gerektiğini vurguladı.