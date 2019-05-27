Tek bir süpermarket zincirinde plastik poşet kullanımı yüzde 85 azalmış

Plastik poşetin ücretli hale gelmesiyle birlikte CarrefourSA marketlerinde yılda 250 milyona varan poşet tüketiminin dört ayda yüzde 85 azaldığı açıklandı.

Uygulama yılbaşı itibarıyla yürürlüğe girmişti.

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CarrefourSA Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, “Geçen sene kişi başı aylık ortalama 100 plastik poşet tüketilirken bu oran yasal düzenlemenin ardından 20’ye indi” dedi.

Batum, ortalama 15 dakikalığına kullanılan plastik poşetlerin yalnızca yüzde 1’inin geri dönüştürülebildiğini, kalan yüzde 99’un ise doğada yok olması için bin yılı geçmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Yüzde 80’i polietilen olan plastik poşetler, çevreye olan zararları bir yana, ekonomiye de zarar veriyor. Plastik poşet üretilirken kullanılan polietilen, ithal bir ürün olarak yasanın ardından hammadde üretimi için yapılan ithalatın düşmesini sağladı. İthalatta yıllık yaklaşık en az 1 milyar liralık düşüş, mevcut cari açığa olumlu bir katkı sağlayacaktır.”