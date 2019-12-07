Tek bedende iki kişi: ‘Yaşamaz’ denen yapışık ikizler 29 yaşına geldi; öğretmen oldu

ABD’nin Minnesota eyaletinde, 7 Mart 1990’da dünyaya gelen yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel için doktorlar, “Bir gün bile yaşamaz” dedi. Ancak beden kısmı yapışık olan ikizler hayata tutundu. “Bir bedenimiz, iki kişilik ve kafa yapımız var” var diyen ikili Bethel Üniversitesi’nin ‘ayrı bölümlerini’ bitirip öğretmen oldu.

Fotoğraf: YouTube

Yaşam öykülerini okurlarıyla paylaşan Daily Mirror gazetesindeki habere göre 1996’da, altı yaşındayken ABD’li talk şovcu Oprah Winfrey’nin programına katıldıkları için ‘ün kazanan’ ikizler tek kişiymiş gibi hareket ediyor ama iki kişi olarak düşünüyor. 16 yaşında ehliyet sınavını geçen, 2012’de kendi reality şovlarını hazırlayan ikizler dans ediyor, spor yapıyor, sinemaya gidiyor ve herkes gibi aşık olmak istiyor.

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Fotoğraf: YouTube

Onları, ayrılmaları için ameliyat ettirmeyi hiç düşünmediklerini söyleyen anne-babaları Patty ve Mike Hensel, “Ölmelerinden veya fiziki anlamda ciddi engelleri olur diye korktuk “ diyerek gerekçelerini anlatıyor.

Abby Hensel de “Hiçbir zaman ‘Keşke ayrılsaymışız’ diye düşünmedik. Ayrılsaydık ameliyatın neden olacağı engeller nedeniyle bugün yaptığımız birçok şeyi softball oynamayı, koşmayı yapamazdık” diyerek anne-babalarının kararından memnun olduğunu ifade ediyor. Brittany Hensel ise “İnanın gerçekten çok farklı iki kişiliğe sahibiz. Abby inatçıdır mesela” diyor.

Fotoğraf: www.ninjajournalist.com

Bir lisede öğretmenlik yapan ikizlerin tek sorunu ‘tek maaş’ alıyor olmaları. Abby Hensel, “Sonuçta biz bir kişinin işini yapıyoruz gibi görünüyor. Bu nedenle şimdilik bu durumu anlayışla karşılıyoruz. Ancak zamanla deneyim kazanınca iki farklı branştan mezun olduk; farklı perspektiflerden bakarak ve farklı yol kullanarak ders verdiğimiz için belki bu sorunu aşabiliriz” diyor.

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Dünyada 12 yetişkin yapışık ikiz olduğu tahmin ediliyor.