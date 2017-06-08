Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Tek başına kaldı: Açlık grevindeki Gülmen’in koğuş arkadaşlarına hücre cezası


 

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan iki eğitimciden Nuriye Gülmen’in koğuşunda birlikte kaldığı iki arkadaşı, beşer günlük hücre cezasına çarptırıldı.

Gülmen ile Özakça. (Fotoğraf: Reuters)

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İki eğitimci 93 gündür açlık grevinde.

Tek başına

Birgün’den Erk Acarer’in haberine göre kas ağrıları çeken ve ışığa karşı hassasiyeti artan Gülmen, otururken bile yere basamıyor.

Gülmen’e birlikte kaldığı koğuşta yardımcı olan Gülbeyaz Karael ve Seval Arıcı, disiplin cezaları infaz edilerek beşer günlük hücre cezasına çarptırıldı.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Nuriye Gülmen hücrede şu anda tek başına.

‘Omuzlarından tutup koridora savurmuşlar’

Habere göre tutuklu bir diğer eğitimci Semih Özakça’nın bacağında ve ağzında yaralar var ve kas ağrıları yoğunlaştı.

Avukatları, Özakça’nın maruz kaldığı fiziksel saldırıyı şöyle anlattı: “Hücresindeki panoya, basında kendisiyle ilgili çıkan haberleri asmış. Ancak bunları keyfi olarak kaldırıp atmışlar. Özakça itiraz edince, omuzlarından tutup koridora savurmuşlar.”

İki eğitimcinin ‘işkence’ şikayetine ret: Örgüte hedef gösteriyorlar

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın doktoru: Kalp yetmezliğine gidiş başladı

Açlık grevindeki öğretmen Özakça’nın son durumu: Morali çok yüksek

Yüksel’de ‘rutin’ polis saldırısı: Gazdan etkilenen Esra Özakça fenalaştı

Tutuklu eğitimci Özakça’nın eşi koşulları anlattı: Saatini almışlar, zamansız yaşamış

İki eğitimcinin açlık grevini bitirme şartı: İşten atılanları geri alma sözü

Gülmen ve Özakça’dan Bakan Soylu’ya: Açlık grevine başlayınca terörist olduk

Gülmen ‘Sahipsiz kalmasın’ demişti: İnsan Hakları Anıtı’na çiçekler bırakıldı

Nuriye Gülmen’den mektup: Bizi unutmayın, Yüksel’i sahipsiz bırakmayın

İki eğitimcinin avukatından bakanın ‘adli sicil kaydı’ iddiasına belgeyle yanıt

‘Yiyorlar’ diyen Soylu’ya Özakça’nın eşinden yanıt: Evet yediler! Ömürlerinden yediler!

Canikli, Gülmen ve Özakça için işe iade sözü vermemiş: Olmadı, olamaz

Bakan Soylu’ya göre eğitimcilerin açlık grevi ‘tiyatro’: Bunlar DHKP-C üyesi

Canikli, Gülmen ve Özakça’nın ailesine ‘İşe iade edilmeliler’ deyip söz vermiş

Gerekçe ‘örgüt üyeliği’: Gülmen ve Özakça’nın 20 yıla kadar hapsi istendi

İki eğitimcinin tutuklanmasına hükümetten ilk yorum: Masum göstermek doğru değil

CHP, iki eğitimcinin tutuklanmasına ‘ses verdi’: Gezi ruhunu yok edemeyecekler

Bu da oldu: Açlık grevindeki eğitimciler Gülmen ve Özakça tutuklandı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...