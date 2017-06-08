Tek başına kaldı: Açlık grevindeki Gülmen’in koğuş arkadaşlarına hücre cezası

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan iki eğitimciden Nuriye Gülmen’in koğuşunda birlikte kaldığı iki arkadaşı, beşer günlük hücre cezasına çarptırıldı.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İki eğitimci 93 gündür açlık grevinde.

Tek başına

Birgün’den Erk Acarer’in haberine göre kas ağrıları çeken ve ışığa karşı hassasiyeti artan Gülmen, otururken bile yere basamıyor.

Gülmen’e birlikte kaldığı koğuşta yardımcı olan Gülbeyaz Karael ve Seval Arıcı, disiplin cezaları infaz edilerek beşer günlük hücre cezasına çarptırıldı.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Nuriye Gülmen hücrede şu anda tek başına.

‘Omuzlarından tutup koridora savurmuşlar’

Habere göre tutuklu bir diğer eğitimci Semih Özakça’nın bacağında ve ağzında yaralar var ve kas ağrıları yoğunlaştı.

Avukatları, Özakça’nın maruz kaldığı fiziksel saldırıyı şöyle anlattı: “Hücresindeki panoya, basında kendisiyle ilgili çıkan haberleri asmış. Ancak bunları keyfi olarak kaldırıp atmışlar. Özakça itiraz edince, omuzlarından tutup koridora savurmuşlar.”