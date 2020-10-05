Tek ayağı olmayan ördek Stumble için tekerlekli iskemle yaptırdılar

Britanya’nın Nottinghamshire bölgesinde, engelli hayvanların yaşadığı bir barınağın sakinlerinden ‘Stumble’ adlı ördeğin tek ayağı yok. Barınakta çalışanlar yaşam kalitesini artırmak için ona özel tekerlekli iskemle yaptırdı.

Fotoğraflar: BBC

Manor Farm Charitable Trust adlı merkezin kurucusu Di Slaney, 12 yaşındaki Stumble’ın balık ağına takıldıktan sonra bir ayağını kaybettiğini ve kendileri tarafından koruma altına alındığını söyledi.

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Stumble için protez ayak yapıldı ancak ona uyum sağlayamadığı için barınak çalışanları çareyi tekerlekli iskemle tasarlatmakta buldu.

Yaşından dolayı eklemlerinde ağrılar olan Stumble’ın tek ayağı üzerine fazla yük binmemesi için iskemleyi yaptırdıklarını belirten Slaney, “İskemlesi geldiğinde onu oturtup gezdiren bir Formula 1 takımı gibi heyecanlı ve özenliydik” dedi.

Bir gün Stumble’ın iskemlesini onlardan yardım almadan kullanabileceğini düşünen Slaney ve arkadaşları şimdilik onu bahçede kendileri gezdiriyor.

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Halinden memnun görünen Stumble, Slaney’nin anlattıklarına bakılırsa televizyon izlemeyi, radyo dinlemeyi, küvette vakit geçirmyei insanlarla yakın teması seviyor.

Gözü görmeyen ördeğin, bacağı olmayan koyunun aralarında olduğu diğer arkadaşlarıyla da arası iyi!