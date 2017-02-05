‘Tek adam iyi değil’ diyen Ferdi Tayfur: ‘Evet’ çıktığı zaman ne olacak halk da bilmiyor

Arabesk müziğin kült isimlerinden Ferdi Tayfur, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen n anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ çıkması halinde ne olacağı hakkında halkın bilgi sahibi olmadığını savundu.

Yeni kitabı ‘Paraşütteki Çocuk’ vesilesiyle Hürriyet’ten Savaş Özbey’e konuşan Tayfur, hukuka, adalete, paylaşmaya, özgürlüğe ve ifade özgürlüğüne inandığını vurgularken, “Bunlar bir ülkenin en büyük dokunulmazlarıdır. İnşallah bunlar bir katakulliye gelmez. Çünkü hukuk olmayan memleket, memleket değildir. Dağ başıdır orası” diye konuştu.

Kitabında ‘tek adam hegemonyası’ndan bahsedildiğinin sorulması üzerinde ise Tayfur, “İnsan manzaraları olarak… İnsanların yaşamış oldukları hayat. Bu topraklarda yaşıyoruz. Bu cumhuriyetin insanlarıyız. Tek adamlığın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası ama tek adam iyi değil. Yani tek adamlığın iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Bir şey de söyleyemem o hususta” yanıtını verdi.

Anayasa değişikliği için düzenlenecek referanduma da değinen Tayfur, “Bunun ne olduğunu hâlâ bilmiyoruz biz. Halk da bilmiyor. Siz biliyor musunuz? Ben çok merak ediyorum mesela… Evet çıktığı zaman ne olacak” dedi.