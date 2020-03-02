Tehran Times: İdlib’deki çatışmalar Türkiye’nin gerçek yüzünü gösterdi

İran’da yayınlanan Tehran Times gazetesinin internet sitesinde, dün yayınlanan yazıda, ‘Suriye direniş güçleri İdlib’i militanların işgalinden kurtarmak için operasyon başlatır başlatmaz, Türk yetkililerin gerçek yüzünü gösterip açıkça Suriye ordusu mevkilerini hedef aldığı’ belirtildi.



Ruhani, Erdoğan ve Putin’in, 16 Eylül 2019’da, Ankara’daki buluşması sırasındaki tokalaşma anı. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Fatima Salihi imzalı yazıda, Türkiye’nin Suriye ordusunun mevkilerine yönelik saldırılarının Rusları kızdırdığı vurgulanarak, “Ruslar sonunda Türk işgalcilere yıkıcı bir yanıt vermeye karar verdi” ifadesi kullanıldı. ‘Moskova’nın, Erdoğan’a karşı sert tavır takınması için uygun zamanı ve ona ne zaman esnek davranması gerektiğini bilecek kadar zeki olduğuna‘ dikkat çekildi.

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‘İdlib savaşı Türkiye’nin gerçek yüzünü gösterdi’ (The Idlib battle shows Turkey’s real face) başlıklı yazıda öne çıkan bölümler şöyle:

“Türkiye, İran, Rusya ve Türkiye arasındaki üçlü komite tarafından onaylanan anlaşmaları uyguladığını iddia etmesine rağmen, terörist grupları İdlib’de kendi amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullandığına dair kanıtlar var.

Görünen o ki sürekli inkar etmiş olsalar da Suriye topraklarını işgal etmek ve ele geçirilen toprakları yönetmek Ankara’daki yetkililerin en önemli hedeflerinden biri.

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Suriye direniş güçleri, İdlib’i militanların işgalinden kurtarmak için geniş kapsamlı operasyon başlatır başlatmaz, Türk yetkililer gerçek yüzünü gösterip açıkça Suriye ordusunu hedef aldı.

Türkiye’nin Suriye ordusunun mevkilerine yönelik saldırıları Rusları kızdırdı ve Ruslar sonunda Türk işgalcilere yıkıcı bir yanıt vermeye karar verdi. Rusya saldırıları 70’e yakın Türk askeri personel öldürdü ve onlarcasını yaraladı. Türk güçlerinin bundan sonraki saldırıları ise iki taraf arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Türk yetkililerin gerçek hedefi -ki bu, utanç verici bir skandaldan başka bir şey değil- Ankara’nın, aralarında ABD ve NATO’nun olduğu müttefikleri Türkiye’ye İdlib konusunda destek vermeye başlayınca açıkça gözler önüne serildi.

Ankara, Şam ve Moskova’nın İdlib’i, Türkiye tarafından son yıllarda doğrudan veya dolaylı olarak desteklenen militan grupların kontrolünden kurtarma konusunda kararlı olduğunu ve bu nedenle politikasını gözden geçirmesi gerektiğini anlamış olmalı.

Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de direkt karşı karşıya gelmeleri elbette olası değil çünkü Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la nasıl etkileşim içinde olacağını bildiğini kanıtladı. Moskova, Erdoğan’a karşı sert tavır takınması için uygun zamanı ve ona ne zaman esnek davranması gerektiğini bilecek kadar zeki.

Siyonist rejim Türkiye’nin önemli ortaklarından

ABD ise İdlib’e direkt olarak müdahale etmeyecek. ABD’nin politikası şu anda taraflara şantaj yapmak üzerine kurulu (…)

İsrail’deki Siyonist rejim de İdlib savaşında Türkiye’nin önemli ortaklarından biri olarak görülüyor hiç şüphesiz. Gözlemciler, Şam’da, İsrail güçlerinin Suriye’nin askeri tesislerine yönelik saldırılarına tanık oluyor (…)