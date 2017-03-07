Tehdit kervanına Erdoğan’ın başdanışmanı da katıldı: ‘Hayır’cılar, 7 Haziran sonrası kaosu mumla arar

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Başkanlık sistemi’ni hedefleyen anayasa değişikliği teklifi referandumuna ilişkin tehdit mesajı verenler kervanına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından İlnur Çevik de katıldı.

Çevik, Twitter’daki hesabında, “Hayır diyenlere: 7 Haziran sonrası Türkiye’deki kaos ve istikrarsızlığı mumla ararsınız” diye yazdı.

Çevik, hem İngilizce, hem Türkçe yazdığı mesajını basında yer alıp tepki çekmesinin ardından sildi.

Referandum tarihi 16 Nisan yaklaştıkça, ‘Evet’ cephesinden siyasetçilerin de olduğu geniş bir kesim, tehdit içeren açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak AKP Sinop il yönetim kurulu üyesi Musa Yıldırım’ın “Musa abi güçlü Türkiye’ye ‘Hayır’ diyenlere ne yapacağız” sorusuna silahını ateşleyerek verdiği yanıtı gösteren bir video ortaya çıkmış, Yıldırım istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, ‘Hayır’ın kaosa neden olacağını sık sık vurguluyor.