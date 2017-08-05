Teğet geçmedi: Türkiye ‘sefalet endeksi’nde altıncı sırada

Türkiye, ülkelerin işsizlik ve enflasyon oranlarını baz alarak hazırlanan ‘sefalet endeksi’nde altıncı oldu.
Bloomberg’in hazırladığı listede, geçen yılı 18,4 puanla yedinci sırada tamamlayan Türkiye için 2017 tahminleri ‘iç açıcı’ değildi.
Sözcü’den Engin Esen’in haberine göre, 748.3 puan açık ara önde olan Venezuela’yı 32.8 puanla Güney Afrika, 31.1 puanla Arjantin, 26.1 puanla Ukrayna takip etti.
Beşinci sırasında Yunanistan’ın bulunduğu 65 ülkeli listenin altıncı sırasında ise Türkiye var.
Listenin ilk onunda Türkiye’nin ardından sırasıyla İspanya, Sırbistan, Brezilya ve Uruguay var.
‘Ekonomik kriz’in etkisi son dönemde iyiden iyiye hissedilirken, Başbakan Binali Yıldırım hükümetin öncelikli programının ekonomi olduğunu söylemişti.