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Yaramazlara biraz batar!

Tedbirleri ihlal edip evde kumar oynayan 27 kişiye 120 bin lira ceza

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, 119 bin 610 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre polis, ilçede iki evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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Adreslere giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve evde kumar oynadıkları tespit edilen 27 kişiye, 119 bin 610 lira cezai işlem uyguladı.

İkamet sahipleri M.S. ve A.G. hakkında ise ‘kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak’tan adli işlem başlatıldı.

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