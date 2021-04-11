Tedbir kulisi: Ramazan’da tam kapanma mı, kapatma mı?

Vaka sayıları 60 bine doğru giderken Ramazan ayı için ek tedbirlerin alınması gündemde. Kulislerde öne çıkan seçenek kapanma.

Fotoğraf: AA

Türkiye 1 Mart’ta 9 bin 891 olarak kayda geçen vaka sayısı, 2 Mart’ta geçilen ‘kontrollü normalleşme’ sürecinde kontrolden çıkıp önceki akşam açıklanan tabloda 56 bine kadar çıktı. Dün ise 52 bin 676 vaka kayda geçti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki akşam özellikle İstanbul’daki vaka sayılarına dikkat çekerek “Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı” demişti.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, kulislerde Ramazan ayı boyunca kapanma seçeneği masada. Hükümetin bu seçeneğe sıcak baktığı söyleniyor.

Böylece turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması hedefleniyor.

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Tam kapanma ile kapatma arasındaki farklara da işaret edilerek Türkiye’nin salgın süreci boyunca tam kapanma uygulamadığı belirtiyor. Geçen yıl mart ayında en katı uyguladığı haliyle tedbirler ‘kapatma’ olarak biliniyor. Bu da lokantaların, kafelerin, kuaför ve spor salonlarına kapatılması, 65 yaş ve 20 yaş için yeni kurallar getirilmesi, düğün, taziye, asker uğurlama gibi konularda sınırlama konması anlamına geliyor. Tam kapanmada üretim ve dağıtım zinciri de durduruluyor.

Kulislerde hükümetin, Ramazan boyunca kapatmaya daha yakın olduğu ifade ediliyor.