Tedaviyi bırakmıştı: ABD’li senatör ve eski başkan adayı McCain hayatını kaybetti

Yaklaşık bir senedir beyin kanserine karşı mücadele veren ABD’li Cumhuriyetçi senatör ve eski başkan adayı John McCain hayatını kaybetti.

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin Arizona Senatörü ve eski başkan adaylarından John McCain yaklaşık bir yıldır mücadele ettiği beyin kanserine yenik düştü. 81 yaşında hayatını kaybeden McCain’in ailesi, önceki gün senatörün beyin tümörü nedeniyle gördüğü kanser tedavisini bıraktığını açıklamıştı.

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35 senedir Arizona Senatörülüğü yapan McCain son olarak 2008’deki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Barack Obama’ya karşı mücadele vermiş fakat seçimden Obama galip çıkmıştı.

Aynı partiden olmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik eleştirileriyle gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir ediliyordu. Cumhuriyetçi McCain, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Obama döneminde yürürlüğe konan sağlık reformunu lağvetme yönündeki girişimini ‘Hayır’ oyu vererek engellemişti.

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John McCain, Mayıs 2017’de Türkiye Büyükelçiliği konutu önündeki protestocuların o sırada Washington’u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarınca dövülmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç hakkında “Onların elçisini ABD’den kapı dışarı etmeliyiz. Böyle bir olaya diplomatik biçimde karşılık vermek mümkün değil” demişti.

McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı’nda esir olarak tutulmuştu.