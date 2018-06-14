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Yaramazlara biraz batar!

Tedavisi süren Deniz Baykal’ın fotoğrafı paylaşıldı

 

Halen tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğraf: Şaban Sevinç

Fotoğrafı Twitter’da paylaşan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, “Sağlığı gayet iyi. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi” diye yazdı.

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15 Ekim’de beyin kanaması geçirerek Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde üç kez ameliyat edilen Deniz Baykal, 5 Kasım’da Almanya’da Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılmıştı.

Baykal’ın GATA’daki tedavisi devam ediyor.

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CHP’de Antalya’da 1’inci sıradan aday gösterilen 79 yaşındaki siyasetçinin 24 Haziran’daki seçimlerin ardından Meclis’teki yemin törenine katılabileceği bildirilmişti.

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