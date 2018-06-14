Tedavisi süren Deniz Baykal’ın fotoğrafı paylaşıldı

Halen tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğrafı Twitter’da paylaşan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, “Sağlığı gayet iyi. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi” diye yazdı.

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Sayın Deniz Baykal’a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi. pic.twitter.com/U5guSL87Xy — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) June 14, 2018

15 Ekim’de beyin kanaması geçirerek Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde üç kez ameliyat edilen Deniz Baykal, 5 Kasım’da Almanya’da Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılmıştı.

Baykal’ın GATA’daki tedavisi devam ediyor.

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CHP’de Antalya’da 1’inci sıradan aday gösterilen 79 yaşındaki siyasetçinin 24 Haziran’daki seçimlerin ardından Meclis’teki yemin törenine katılabileceği bildirilmişti.