‘Tedavide bile aklım işimdeydi’ diyen Nurdan hemşire: Nefes almak büyük nimet

Mersin’de, Covid-19’a yakalanan iki çocuk annesi, 14 yıllık hemşire Nurdan Taşkın, 13 günlük tedavi ve 14 gün süren karantinanın ardından sağlığına kavuştu. İyileşir iyileşmez soluğu yeniden yoğun bakımda alan 37 yaşındaki Taşkın, “‘Bana bir şey olmaz’, düşüncesi içinde olanlar; nefes almak gerçekten de çok büyük nimet” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Mersin Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi Covid-19 Servisi’nin yoğun bakım ünitesi sorumlu hemşiresi Taşkın süreci DHA muhabirine anlattı.

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Covid-19 testi 18 Temmuz’da pozitif çıkan Taşkın, virüsü birlikte çalıştığı bir arkadaşından kaptığını belirterek şöyle konuştu:



“Sağlık Bakanlığı’mızın önerdiği şekliyle haftada bir testlerimizi yaptırıyorduk. Yoğun bakımlarımızda şüphelendiğimiz bir arkadaşımız hasta olunca testimizi verdik. Test verdiğim zaman benim belirtilerim ortaya çıkmıştı. Gün içinde ateşim çıkacakmış gibi gözlerimde yanma, grip oluyormuşum gibi boğaz yanması, yanaklarımda yanma oluyordu. Ağrılarım başladı. Üzerimde halsizlik, kırgınlık vardı, kaslarım ağrıyordu. Akşam eve gittiğimde bu belirtiler ortaya çıktı. Ateşim 38’e yükseldi ama sonrasında kendiliğinden düştü. Eklem ağrılarım çok fazlaydı. Ayaklarım beni taşıyamayacak haldeydi.

‘Saç telinden ayak tırnağınıza kadar ağrı’

Her yerimde ağrı vardı. Saç telinizden ayak tırnaklarınıza kadar ağrı yaşıyorsunuz. İlk yattığımda akciğer filmim temizdi. Ancak üç-dört gün sonra akciğerlerimde solunum sıkıntısı olmaya başladı. Akciğerlerim sanki iki kemik arasında sıkışmış gibiydi. Çekilen akciğer grafisinde düşük ve orta dereceli Covid denilen pnömoni çıktı. Bunun üzerine yüksek dozda tedavi sürecim başladı. 13 gün bu tedaviyi gördüm ve testim negatife çıktı. Evde de 14 gün süren pnömoni tedavisi gördüm. Toplam tedavim 27 gün sürdü.”

Hastalık sürecinde bile aklının işinde olduğunu ifade eden Nurdan hemşire şöyle devam etti: “Covid süreci atlatan bir insan riskli ortamdan kaçar ama biz sağlık çalışanları görevimizin başına dönüyoruz. Pozitif hastaların içerisinde çalışıyorum. Burası bizim görev yerimiz, burayı bırakmayacağız. Covid geçiren sağlık çalışanı olarak insanlardan istediğim, birbirimize karşı sorumluluğumuz var.”

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Deneyimli hemşire, kurallara uymayan, hastalığı hafife alanları şöyle uyardı: “Lütfen maskelerini taksınlar, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etsinler. ‘Bana bir şey olmaz’, düşüncesi içinde olmasınlar çünkü nefes almak gerçekten de çok büyük bir nimet. Ben bunu tedavim bitince eve gittiğimde balkona çıkıp nefes alınca anladım. “