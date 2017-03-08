Tedavi için hastaneye götürülen Alzheimer hastası mahkum ‘firar edip’ cezaevine gitti

Zonguldak’ta tedavisi için hastaneye götürülen Alzheimer hastası mahkum 70 yaşındaki Hüseyin Bulut’un kaldığı cezaevine gittiği ortaya çıktı.

Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan Bulut, bugün tedavisi için hastaneye götürüldü. Gardiyanlar hastanede tedavi için sırasını bekleyen Bulut’u bir anda ‘kaybetti.’

Durumu polise haber veren gardiyanlar, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte hastane ile çevresinde arama yaptı. Ancak mahkum ‘çevrede’ değildi.

Yaklaşık bir saat sonra Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan hastaneye gelen bilgide, Bulut’un cezaevine döndüğü bildirildi. Bulut’un, minibüse binerek kaldığı cezaevine gittiği belirtildi.