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Yaramazlara biraz batar!

Tedavi edilen Nil kaplumbağası doğal ortamına bırakıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki gölde çuvala dolanmış ve bitkin halde bulunan Nil kaplumbağası, tedavisinin ardından suya bırakıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’ya konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, Gölbaşı Mahallesi’ndeki gölde bitkin halde bulunan kaplumbağanın tedavisinin yapıldığını söyledi.

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Bölgede ender görülen Nil kaplumbağasının 1 metre uzunluğunda ve 60 santimetre eninde olduğunu ifade eden Akın, kaplumbağanın tedavisinin ardından Gölbaşı Gölü’ne bırakıldığını kaydetti.

Erdoğan Toper de gölde temizlik çalışması yaptıkları sırada çuvala dolanmış halde buldukları kaplumbağanın tekrar doğal ortamına bırakılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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