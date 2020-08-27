Tecavüzle suçlanan uzman çavuşun başka soruşturmadan tutuklanması istendi

Tecavüz suçlamasından tutuklanmasının ardından bir haftada tahliye edilen uzman çavuş Musa Orhan’ın, intihara yönlendirme suçundan tutuklanması talep edildi.

Musa Orhan

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, intihar eden İ.E.’nin ailesinin avukatı İlyas Tarım, Orhan’ın cinsel saldırı suçlamasıyla tutukluyken tahliye edildiğini, tahliyeye itirazın da reddedildiğini ifade etti.

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Tarım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz daha önce Musa Orhan tutukluyken kendisi hakkında Batman Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk. İntihar soruşturmasını yürüten savcılık, Beşiri Jandarma Karakolu’ndan, Siirt Başsavcılığı’ndan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nden bazı evrakı ve otopsi raporunu isteyerek dosya soruşmaya başlamıştı. Siirt’te yargılandığı davadan tahliye edilmesi üzerine biz de dün intihar soruşturmasında, ‘intihara sürüklemek’ ve ‘ölüme sebebiyet vermek’ suçlarından savcılıktan tutuklanmasına yönelik hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedik. Savcılık ile yaptığımız görüşmede, soruşturma dosyasının tamamlanması ile talebimizin karara bağlanacağı bize bildirildi.”

İ.E.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelik cinsel saldırı’ suçundan dava açılan Orhan, bir hafta tutuklu kalmasının ardından geçen günlerde tahliye edilmişti. 18 yaşındaki İ.E. ise intihar girişimde bulunmuş, geçen günlerde hayatını kaybetmişti.