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Yaramazlara biraz batar!

Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik, HDP’den ihraç edildi

HDP, bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında fezleke düzenlenen Mardin milletvekili Tuma Çelik’in ihraç edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: hdp.org.tr

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, HDP’nin Merkez Disiplin Kurulu’nun Çelik’in ihracına karar verdiğini açıkladı.

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Çelik, 2018’de seçim çalışmaları sırasında Mardin’de bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Kadının şikayeti sonrası Mardin başsavcılığı, Çelik’in dokunulmazlığını kaldırılması için Meclis’e fezleke göndermişti. Çelik, geçen günlerde partiden istifa etmişti.

Milletvekili Tuma Çelik, HDP’den istifa etti

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