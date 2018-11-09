Tecavüzle suçlanan ‘şeyh’: Şikayetçiler vaazcı atamamı kıskandı

Konya’da beş kişiye tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan 65 yaşındaki ‘tarikat şeyhi’ S.I., kendisine kumpas kurulduğunu söyledi.

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne bu yılın başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini ‘sözde halife’ diye tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürmüştü.

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Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yıllarında 17 ve 22 yaşlarındaki beş erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan şeyh hakkında 70 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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‘Şikayetçiler kıskandı’

Şeyh bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. Duruşmaya S.I., avukatı ve tanıklar katıldı.

S.I., kendisi olmadığı zaman vaaz verecek kişiyi atadığını ve bunu kıskananların şikayette bulunduğunu ileri sürdü.

S.I. şunları söyledi: “Ben dergahta görev dağılımı yaptım. Benim olmadığım zamanlarda benim yerime vaaz verecek bir kişi belirlemiştim. Bu beni şikayet edenler bunu çekemedi. Benim onlarla hiçbir husumetim yok ama onların bana husumeti var. Bu görev dağılımını kaldıramayıp kıskançlık krizine girdiler.”

‘Neden daha önce şikayet etmediler; kumpas…’

Kendisi hakkında şikayette bulunanların neden daha önce polise gidip şikayette bulunmadığını soran S.I., şöyle ifade etti: “Madem ben onları üç-dört yıldır taciz ediyorum… Niye polise gidip şikayette bulunmadılar? İlişkiye girdiğimi iddia etmişler. Böyle bir şey asla olamaz. Ben her zaman onlara haram olduğunu anlatmışımdır. Bana bunlar kumpas kurdu. Sekiz aydır cezaevindeyim. Bana komplo kurdular, tahliyemi talep ediyorum.”

Şeyhin tanıkları

S.I.’nın avukatı Makbule Yiğit Çavuşoğlu da müvekkiline iftira atıldığını ileri sürerek “Dergahta müvekkilim tarafından yapılan görevlendirmeyle müvekkilime duyulan husumet ile müvekkilime iftira atılmıştır. Tahliyesini talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkemede, züccaciyeci S.I.’nın işyeri komşuları da tanık olarak dinlendi. Tanıklar, S.I.’yı ağabey gibi gördüklerini, dükkanda bu olaylar olsaydı mutlaka görebileceklerini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.