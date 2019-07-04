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Yaramazlara biraz batar!

Tecavüzle suçlanan profesör kamu görevinden çıkarıldı

Geçen günlerde tecavüzle suçlanmasına rağmen Ankara Üniversitesi tarafından emekli edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili’yi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kamu görevinden çıkardı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Bilgili okulu tarafından emekli edilmiş, savcılık kararıyla da resen tahliye edilmişti.

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AA’nın haberine göre, YÖK’te bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında, Bilgili’ye söz konusu fiiller nedeniyle ‘kamu görevinden çıkarma cezası’ verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bilgili, aldığı ceza neticesinde herhangi bir kamu kuruluşu veya vakıf üniversitesinde görev yapamayacak.

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