Tecavüzle suçlanan profesör davasında jinekoloğa men cezası

Ankara’da sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Hasan Bilgili’ye delillerin yok edilmesinde yardım etmekle suçlanan Jinekolog Dr. Hüseyin Ş., Ankara Tabip Odası’nca altı ay süreyle meslekten men edildi.

Fotoğraf: DHA

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Bilgili Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından emekli edilmiş, savcılık kararıyla da resen tahliye edilmişti. Bilgili hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit‘ ve ‘hakaret‘ suçlarından beş yıldan 27 yıl altı aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Bilgili, delilleri yok etmek amacıyla ona yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan Durmaz ile Ç.B.’nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt ile yargılanmaya başladı.

Bilgili, Durmaz ve Şenyurt’un yargılandığı davanın ilk duruşması 11 Aralık’ta yapıldı.

Jinekolog altı ay men edildi

Ç.B’nin şikayeti üzerine harekete geçen Ankara Tabip Odası, Şenyurt ile ilgili iddiaların incelenmesi için bir soruşturma komisyonu oluşturdu.

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Ankara Tabip Odası, komisyonun raporu doğrultusunda, Şenyurt’un, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin ‘geçici olarak meslekten alıkoyma cezası’ hükümleri kapsamında altı ay süreyle meslekten men edilmesi kararlaştırıldı. Kararda ayrıca, “İlgili hekimin TCK madde 280 bağlamında cezai açıdan yargılanmak üzere gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir” dendi.

Söz konusu hükümlerin ‘mesleğin uygulanması sırasında ve meslek sebebiyle öğrenilen hastalara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak’ ve ‘savcılıklar ve mahkemeler dışında kalan kişi ve kurumlardan gelen cinsel ilişki muayene istemlerini yerine getirmek; savcılık ya da mahkeme istemi olsa dahi ilgilinin, veli ya da vasisinin aydınlatılmış onamı olmaksızın cinsel ilişki muayenesi yapmak’ olduğu belirtildi.

Meslekten geçici olarak men cezası alanlar, bu süre dolmadan Türkiye’nin hiçbir yerinde özel sağlık kuruluşu açamıyor ve resmi veya özel herhangi bir yerde mesleğini uygulayamıyor.

‘Suçu bildirmeme suçu işlemiştir’

Elde edilen bulguların değerlendirildiği sonuç bölümünde ise, Şenyurt’un hastayla ilgili özgeçmiş almadan direkt muayeneye geçtiği, sadece dış genital muayene yapmasının kızlık zarı muayenesi amaçlı olduğu ve tanık D.A’nın ifadesinin de bunu doğruladığı, Ç.B’nin talebi olmadan cinsel saldırıya uğrayanlarda gebeliklerinin önlenmesi amacıyla kadına verilen ilacı önermesinin de Şenyurt’un aslında cinsel ilişkinin varlığına kanaat getirdiğini gösterdiği belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Şenyurt’un sorguyu derinleştirmesi ve cinsel saldırı şüphesinin üzerine gitmesi beklenirdi. Bunun yerine hastaya ertesi gün hapı olan ve gebeliği önleyen önermiştir. Dr. Şenyurt suçu bildirmeme suçu işlemiştir.”