Tecavüzle suçlanan Neymar iddiaları reddetti

Brezilyalı bir kadın, Fransa’nın Paris St. Germain takımının Brezilyalı yıldızı Neymar’ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Neymar’ın menajeri, “Bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yaşayan kadının ünlü futbolcunun kendisine Fransa’nın başkenti Paris’teki bir otelde tecavüz ettiğini iddia ederek polise başvurduğu açıklandı.

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Bu yıl Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı, Güney Amerika ülke takımlarının katıldığı Copa America için ülkesine giden Brezilya takımıyla kampta olan Neymar adına menajeri tarafından yapılan açıklamada, “Bu haksızca suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Özellikle de basında yapılan karalama kampanyasını” dendi.

Neymar’ın babası Neymar dos Santos ise Brezilya’daki Band TV’ye iddiaların asılsız olduğunu, oğluna açıkça tuzak kurulduğunu söyleyerek gerekirse ünlü futbolcunun kızla WhatsApp üzerinden mesajlaşmalarını gösterebileceklerini söyledi.

Polisteki belgelere göre adı açıklanmayan kadın Instagram üzerinden tanıştığı Neymar’la Paris’te buluşmak üzere sözleşti. Neymar onun yol masraflarını ödeyerek Fransa’ya gitmesini sağladı ve lüks bir otelde yer ayırdı. 15 Mayıs olarak belirlenen buluşma tarihinde otele giden Neymar kadının iddiasına göre sarhoştu ve bir süre sohbet ettikten sonra agresifleşti, ona şiddet uyguladı ve onunla ‘zorla cinsel ilişkiye girdi’.

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Fransız polisini durumdan haberdar etmeyen kadın iki gün sonra Brezilya’ya döndü ve orada ünlü futbolcudan şikayetçi oldu. Kadının ifadesinde, “Yabancı bir ülkenin polisine gitmekten korktum o nedenle Brezilya’ya dönmeyi bekledim” sözleri yer aldı.