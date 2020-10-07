Tecavüzle suçlanan HDP’li Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı

Bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında fezleke düzenlenen HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Fotoğraf: hdp.org.tr

Çelik, 2018’de seçim çalışmaları sırasında Mardin’de bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Kadının şikayeti sonrası Mardin başsavcılığı, Çelik’in dokunulmazlığını kaldırılması için Meclis’e fezleke göndermişti.

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HDP’nin Merkez Disiplin Kurulu da Çelik’in ihracına karar verdiğini açıklamıştı.

AA’nın haberine göre TBMM Genel Kurulu’nda hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘tehdit’ suçlamasıyla fezleke düzenlenen Çelik’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik karma komisyon raporu gündeme alındı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kararı şu ifadeleri kullanarak açıkladı: “Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir.”