Tecavüze uğrayan kadın mahkemeye giderken ateşe verildi

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde, tecavüze uğrayan 23 yaşındaki kadın, şikayetçi olduğu iki adamın yargılandığı davayı izlemeye giderken ateşe verildi.

Kadınlar Haydarabad’da yaşananlardan sonra sokağa dökülmüştü. Fotoğraf: Reuters

Kadın ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken polis, beş saldırganın tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, “Bu beş kişiden biri tecavüzcü olduğu iddia edilen isimlerden” dedi.

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Tren istasyonuna giderken saldırıya uğrayan kadının yakındaki bir yeşil alana götürülerek ateşe verildiği belirtildi.

Hükümetin verilerine göre 2017’de Hindistan’da 33 bin 658 tecavüz vakası kayda geçti. Bu, günde 92 kadına tecavüz edildiği anlamına geliyor.