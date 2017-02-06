‘Tecavüze Uğramış Hasta’: Mağdurlar, ‘sarı alan’ uygulamasıyla teşhir ediliyor

Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde bekleme yerleri belirtilirken ‘Tecavüze Uğramış Hasta’ ibaresinin kullanılması tepki çekti.

Evrensel’den Turan Dal’ın haberine göre hastanenin acil servisine başvuran hastaların nerede bekleyeceğine dair çizelgede, beş kategori var. Hastalar çizelgede sorunlarının aciliyetine göre ayrılıyor. Bu işleme de triyaj deniyor.

Mersin Toros Devlet Hastanesi’nin üçüncü kategori hastalar için ayırdığı ‘sarı bölge’de baş ağrısı, karın ağrısı ya da böbrek ağrısı çeken hastalar bekletiliyor. Ancak aynı kategoride ‘Tecavüze Uğramış Hasta‘ ibaresi de bulunuyor.

‘Hasta mahremiyetine aykırı’

Buna tepki gösteren Mersin Tabip Odası Başkanı Ful Uğurhan, hastalara aciliyetleri gözetilerek kategoriye ayırmanın tıbben doğru olduğunu ancak etik olarak sakıncalı olduğunu söyledi.

Uğurhan, uygulamayla hasta mahremiyetinin korunması ilkesinin çiğnendiğini belirterek şunları kaydetti: “‘Sarı alan’da ilan edilen ‘tecavüze uğramış hasta’ ibaresi kişilerin damgalanmasına yol açacağından etik açıdan çok sakıncalı bir durum yaratıyor. Bu durum tecavüze uğramış kişiyi hastaneye başvurmaktan alıkoyabilir. O nedenle triyajda ‘Tecavüze Uğramış Hasta’ tabirinin yazılı bulunduğu görsellerin herkesin göreceği şekilde asılması doğru değildir. Yani tecavüze uğramış kişi o sarı alanda beklediğinde deşifre olma endişesini taşır. Bir başka şekilde baş ağrısından gelen bir hastaya ‘Acaba tecavüz mağduru mu?’ düşüncesiyle bakılabilir.”

‘Tecavüz mağduru hasta değildir’

Psikolog Fahriye Cengiz, tecavüzün ağır bir travma olduğunu ifade ederek “Tecavüze uğramış kişinin bulunması gereken yer o sarı bölge değil daha acil alandır. Tecavüz sonrası hastaneye başvurmuş birinden bulguların hemen elde edilmesi gerekir” dedi.

Uygulamanın tecavüzü normalleştireceğini savunan Cengiz, “En önemli nokta tecavüzün diğer sıradan ya da kendiliğinden oluşan hastalıklarla aynı kategoride yer alıyor olmasıdır. Zaten toplum, tecavüzcüden çok tecavüz mağduruna odaklanıyor. Bir de böyle hasta tanımlamasıyla algılar çarpıtılıyor” diye konuştu.

Mersin Kadın Platformu üyesi Canan Yüce, tecavüz mağduru kişileri hasta olarak görmenin yanlış olduğunu anlatarak, ifadenin tecavüz mağdurlarını toplumsal baskı sebebiyle hastanelere başvurmaktan alıkoyabileceğini kaydetti.