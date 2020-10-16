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Yaramazlara biraz batar!

Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanma talebine ret

18 yaşındaki İ.E.’yi alıkoyarak tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanması talebi reddedildi.

Musa Orhan

Orhan, bugün Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. İ.E.’nin annesi Hikmet ve babası Fuat E. ile avukatları salonda hazır bulundu.

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Tutuksuz sanık Orhan, duruşmada savunma yapmayarak susma hakkını kullandı. Sanık avukatının savunması sırasında ise genç kızın annesi baygınlık geçirdi.

Mahkeme, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edilen Orhan’ın tutuklanması talebini reddetti.

Ayrıca, HDP, İnsan Hakları Derneği ve bölge barolarının müdahil olma talebi de reddedildi. Duruşma 21 Şubat 2021’e ertelendi.

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Ne olmuştu?

İ.E.’yi 20 gün alıkoyarak tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında şikayet olan Orhan’ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. İ.E., bir süre önce intihar girişiminde bulunmuş, 18 Ağustos’ta da hayatını kaybetmişti.

Orhan hakkında 27 Temmuz’da Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelik cinsel saldırı’ suçundan dava açılmıştı. Orhan, 19 Ağustos’ta tutuklanmış, 26 Ağustos’ta tahliye edilmişti.

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