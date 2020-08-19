Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı

18 yaşındaki kadını alıkoyarak tecavüz etmekle suçlanan 24 yaşındaki uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı.

İ.E.’yi 20 gün alıkoyarak tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında şikayet olan Orhan’ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. İ.E., bir süre önce intihar girişiminde bulunmuş, dün hayatını kaybetmişti. Orhan hakkında 27 Temmuz’da Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelik cinsel saldırı’ suçundan dava açılmıştı.

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Savcılık tutuklama istedi

Yazılı açıklama yayınlayan Siirt başsavcılığı, İ.E.’nin 7 Temmuz’da savcılığa başvurarak Orhan hakkında şikayette bulunduğunu, ardından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Açıklamada, ‘cumhuriyet başsavcılığının soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm delilleri toplayıp ve titizlikle değerlendirdiği’ kaydedildi.

Başsavcılık şunları dile getirdi: “Şüpheli 17 Temmuz 2020’de tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz 2020’de Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.”

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AA’nın haberine göre, Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bu gelişmenin ardından teslim olan Orhan tutuklandı.