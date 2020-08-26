Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi

18 yaşındaki İ.E.’yi alıkoyarak tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi.
Hürriyet’in haberine göre Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş tutuklama kararına itiraz ederek müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü.
İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar verdi.
Karar sonrası Orhan tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi.
İ.E.’yi 20 gün alıkoyarak tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında şikayet olan Orhan’ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.
İ.E., bir süre önce intihar girişiminde bulunmuş, 18 Ağustos’ta da hayatını kaybetmişti.
Orhan hakkında 27 Temmuz’da Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelik cinsel saldırı’ suçundan dava açılmıştı.
Orhan hakkında hazırlanan iddianamede, adli tıp raporunun mağdurun lehine olduğu belirtilmişti.