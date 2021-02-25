Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, ‘susma hakkı’nı kullandı: Sosyal medya hesapları incelenecek

Batman’da 18 yaşındaki İ.E.’yi alıkoyarak tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, ‘susma hakkı’nı kullandı.
Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına İ.E.’nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Orhan, duruşmaya Ankara’dan SEBGİS’le bağlandı.
Orhan, duruşmada herhangi bir şey söylemezken, susma hakkını kullandı.
Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısı, İ.E.’nin ailesinin avukatı ve sanık Orhan’ın avukatının beyanını aldıktan sonra kararını açıkladı.
Sanık Orhan’ın sosyal medya hesapları olup olmadığının incelenmesi için duruşma 1 Haziran’a ertelendi.
Ne olmuştu?
İ.E.’yi 20 gün alıkoyarak tecavüz ettiği iddiasıyla şikayet edilen Orhan’ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. İ.E., önce intihar girişiminde bulunmuş, 18 Ağustos 2020’de hayatını kaybetmişti.
Orhan’a 27 Temmuz 2020’de Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelik cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak şartıyla dava açılmıştı. Orhan, 19 Ağustos 2020’de tutuklanmış, 26 Ağustos 2020’de tahliye edilmişti.
Orhan, aynı ay Jandarma Genel Komutanlığı’ndan atılmıştı.