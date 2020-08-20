Tecavüz zanlısı uzman çavuşun iddianamesi: Adli tıp raporu mağdur lehine

Tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 24 yaşındaki uzman çavuş Musa Orhan hakkında hazırlanan iddianamede, adli tıp raporunun mağdurun lehine olduğu belirtildi.

Musa Orhan

Hakkında 27 Temmuz’da Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelik cinsel saldırı’ suçundan dava açılan Orhan, dün kamuoyu baskısı sonrası yakalama kararı çıkarılınca teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı. 18 yaşındaki İper Er ise birkaç hafta önce intihar girişimde bulunmuş, geçen günlerde hayatını kaybetmişti.

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Siirt savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hem Orhan’ın hem de Er’in ifadeleri ile kadının ifadelerini destekleyen Adli Tıp Kurumu raporu yer aldı.

Er, iddianamedeki ifadesinde, Orhan ile sosyal medyada tanıştıklarını, askerin kendisiyle evlenmek ve onu kaçırmak istediğini söylediğini anlattı.

Orhan’ın teklifini kabul etmediğini anlatan kadın, köyde Orhan’a valizini verdiğini, ağabeyinin valizi isteyince her şeyin anlaşılacağından korkup Siirt’e gittiğini anlattı.

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‘Hap içirdi’

Er, şunları söyledi: “Siirt’te kalacak yerim olmadığı için Kurtalan ilçesine geçtim. Param kalmadığı için cep telefonumu satarak öğretmenevinde kaldım. Ardından Kurtalan ilçesinde hat aldım ve Musa’ya mesaj atarak durumu anlattım. Kendisine kalacak yerimin olmadığını söyledim. Görevden gelene kadar idare etmemi istedi. Siirt’e gelerek üç gün otelde kaldım. Ardından beni aldı, arkadaşının evine götürdü. Bir gece orada kaldım. Yalnızdık. İlişkiye girmek istedi. Evlenmeden olamayacağını söyledim. Ertesi akşam geç saatlerde geldi. Alkol aldığını söyledi, içmem konusunda çok ısrar etti. Bana ‘Benimle ol, yarın nikâh kıyalım’ dedi. Ben de alkolün etkisiyle gücümü yitirmiştim, ilişki yaşadık. Hatırladığım kadarıyla bana bir hap da içirdi. Sabah işe gitmek üzere ayrıldı.

‘Evlenme vaadiyle kandırdı’

Öğle vakti panik bir şekilde gelerek beni kendi ikametine götürdü. Beni İzmir’e kuzenine göndereceğini söyledi. Otobüsle İzmir’e gittim. İndiğimde Musa’yı aradım. Ancak bir türlü ulaşamadım. Siirt’e ailemin yanına döndüm. O tarihten bu yana ne aradı ne sordu. Benimle evlenme vaadiyle kandırarak, alkol ve hap vererek zorla birçok kez ilişkiye girdi. Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadi ile kandıran, tecavüz eden Musa Orhan’dan davacı ve şikayetçiyim. İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum.”

Suçlamaları kabul etmedi

Orhan da ifadesinde şunları söyledi: “İpek ile sosyal medyadan tanıştık. Ne zorla ne de rızası ile cinsel ilişkiye girmedim. ‘Benimle kaçar mısın?’ demedim. İddia ettiği gibi haziran ayında köyüne gitmedim. Sekiz-dokuz aydır tanışıyoruz. Ama sevgili değiliz. İpek beni arayarak Siirt’te olduğunu söyledi. Telefonunu sattığını, parasının bittiğini, kendisine yardımcı olmamı istedi. Hatta benim evimde kalıp kalamayacağını sordu. Ben ‘Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim’ şeklinde bir şey söylemedim. Evimde kaldığı akşam yatağımda oturmuştu. Aramızda sadece sevişme oldu, daha ilerisi olmadı. Ben kesinlikle akşamdan sonraki gün onunla ilişkiye girmedim. Sabaha İzmir’e gideceğini söyledi. 450 lira verdim. Kendisine bilet aldığımda isminin İpek olduğunu öğrendim. Bana adının Bahar olduğunu söylemişti. İzmir’e gittiğinde beni aradı, ‘Beni başından savmak için İzmir’e gönderdin’ dedi. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

‘Adli tıp doğruluyor’

İddianamede, olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun Er’in iddialarını doğruladığı kaydedilen iddianamede, “Şüphelinin, genç kıza yönelik, ‘Rıza dışında cinsel birlikteliğe zorlaması ve cinsel birlikteliğin gerçekleşmesi eyleminin, nitelikli cinsel saldırı suçuna sübut verdiği’ belirlenmiştir” dendi.