Tecavüzden suçlu bulunan polis memuruna ‘iyi hal’ indirimi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde geçen sene görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen polis memuru S.E. ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekip otosundaki diğer polis memuru R.Y. ise ‘suçu bildirmeme‘ suçundan beş ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.

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Fotoğraf: DHA

‘Benim penceremden bakılınca bu suçu işlemedim’

Duruşmada son savunmasını yapan S.E., müştekiyle cinsel ilişkiye girmediğini, ancak aralarında yakınlaşma olduğunu belirterek müştekinin kendisinin elini tuttuğunu söyledi.

“Benim penceremden bakılınca ben bu suçu işlemedim” diyen S.E. şunları söyledi: “Altı yıllık polis memuruyum. Altı yıldır kadınlar, çocuklar olsun herkese yardımcı oldum. Sadece bir kişinin beyanıyla karşınıza bu şekilde gelmek beni utandırıyor. Böyle bir olayı ben de tasvip etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum.”

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İddianame

İddianamede S.E.’nin ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere 18 yıla kadar, R.Y.’nin de ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme’ ve ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçlarından altı yıl altı aydan 11 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İyi hal indirimi

Mahkeme heyeti, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan suçun işleniş şekli, özellikleri ve sanığın kastının yoğunluğunu dikkate alarak S.E.’yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak iyi hal indiriminden cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü. Ayrıca S.E.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

R.Y. ise ‘suçu bildirmeme‘ suçundan beş ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.



