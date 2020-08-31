Tecavüz zanlısı uzman çavuş ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı, ‘nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan’In Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edildiğini’ duyurdu.

Musa Orhan

18 yaşındaki İ.E.’yi 20 gün alıkoyarak tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında şikayet olan Orhan’ın tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. İ.E., intihar girişiminde bulunmuş ve 18 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti. Orhan hakkında 27 Temmuz’da Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelik cinsel saldırı’ suçundan dava açılmıştı.

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19 Ağustos’ta tutuklanan Orhan, avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş’un tutuklama kararına itiraz ederek müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını ifade etmesi üzerine 26 Ağustos’ta tahliye edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Orhan’ın ‘devlet memurluğundan çıkarma’ cezası verilmesi kararıyla ihraç edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

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“Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli ‘devlet memurluğundan çıkarma’ cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir.”

Orhan, Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile açığa alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı.