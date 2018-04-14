Tecavüz zanlısı: Çocuk benimse kabul ederim

Sakarya’da 27 yaşındaki zihinsel engelli kadına tecavüz eden erkek, DNA testi sonucunda tutuklandı.

Habertürk’tem Ramiz Kaan Oktar’ın haberine göre Kocaali ilçesinde yaşayan engelli G.D., 19 Ekim 2017’de karın ağrısı çekince Karasu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Kadının hamile olduğu belirlendi. Daha sonra 56 yaşındaki evli ve iki çocuk babası komşu Kerim G. gözaltına alındı.

Tecavüzü reddetmeyen adam, DNA testi yapılmasını istedi, bebeği kendisinden olması durumunda nüfusuna kabul edeceğini söyledi. Kerim G., mahkemeye bile çıkarılmadan serbest bırakıldı.

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Test sonrası tutuklama

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün korumaya aldığı kadın, bir süre sonra doğum yaptı.

Adli tıp kurumunun DNA testi sonucunda, bebeğin babasının Kerim G. olduğu belirlendi. Yeniden gözaltına alınan adam tutuklandı.

Öte yandan kadının 18 yaşındaki kız kardeşi N.D.’nin bir akrabası tarafından taciz edildiği öğrenildi. Baba İsmail D. ise kalp spazmı geçirdi, bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.