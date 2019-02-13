Tecavüz mağduruydu: Tunus’ta bir genç eşcinsellikten hapse mahkum edildi

Tunus’ta bir genç tecavüz şikayetiyle başvurduğu mahkeme tarafından ‘eşcinsellik’ suçlamasıyla altı ay hapse mahkum edildi.

Görsel: HRW

Tunus’ta eşcinsellik suç ve tehdit altındaki eşcinseller riskli olmasına rağmen internet üzerinden iletişim sağlıyor.

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Fransız kanalı BFMTV’nin haberine göre Safakes şehrinde 26 yaşındaki genç internet üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak üzere sosyal medyadan randevulaştı. Buluşma yerine giden genç, iki adamın tecavüzüne uğrarken, eşyaları da gasp edildi.

Tecavüze uğrayan genç şikayet için polis merkezine gitti ancak, savcı gencin geçmişte anal ilişki yaşayıp yaşamadığı öğrenmek için doktor raporu ’emretti.’

Yargılamanın sonunda tecavüz mağduru genç daha önce anal ilişki yaşadığı ve yanlış ihbarda bulunduğu gerekçesiyle altı ay hapse mahkum edildi. Zira Safakes mahkemesi gencin tecavüz mağduru olmadığını, ancak ilişki sonrası zanlılarla arasında tartışma çıktığına hükmetti.

Söz konusu zanlılarsa anal ilişki gerekçesiyle altışar ay, kavga için 15 gün, hırsızlık içinse 45 gün hapse mahkum edildi.

Anas is a young man from Tunisia. He was raped, robbed and then arrested on charges of being gay. Sign to help #FreeAnas: https://t.co/nJ56vWb6E1 — UndercoverElf (@undercoverelf) February 13, 2019

Tecavüze uğrayan gencin serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

Eşcinsel hakları için mücadele eden Shams adlı sivil toplum kurumunun sağladığı verilere göre, 2018’de 127, 2017’de 79, 2016’daysa 56 kişi eşcinsel oldukları gerekçesiyle hapse mahkum edildi.