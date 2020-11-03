Tecavüz mağduru maske takamıyor: Saldırganın eli gibi…

Britanya’da tecavüz mağduru kadın hükümetten maske istisnaları hakkında daha açık olmasını, toplumu bu konuda eğitmesini istiyor: “Ağzımı bir şeyle kapatmak tecavüzcünün eli gibi hissettiriyor.”

Fotoğraf: BBC

Bir süre önce tecavüze uğrayan Georgina Fallows, maske taktığında o travmayı yeniden yaşadığını belirtiyor.

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Dışarı çıktığında maske takmadığında ise sözlü saldırıya uğruyor.

Bakanlıklara akıl sağlığı dernekleriyle birlikte mektup yazan Fallows maske istisnası rozetinin daha iyi tanıtılmasını, halkın bu konuda bilinçlendirilmesini istedi.

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan Fallows’un atakları bazen o kadar güçlü oluyor ki sağlık görevlileri tarafından yatıştırıcı ilaç uygulanması gerekiyor.

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Toplumda farkındalık yaratmak için yürtüttüğü kampanya nedeniyle anonim kalma hakkından feragat eden Fallows “Bana saldıran kişi beni yolun ortasından alıp götürerek tecavüz etti. Ağzımda bir şey olması onun eli gibi hissettiriyor” diyor.

Ülkede mağazalar, toplu taşıma gibi birçok kamusal alanda maske takmak zorunlu. Ancak bu kuralın bazı istisnaları var.

Fiziksel bir hastalık ya da akıl sağlığı nedeniyle maske takamayanlara istisna tanınıyor.

Bu muafiyet için hükümetin internet sitesinden indirilebilen bir yazı var. Ancak Fallows bu yazının resmi belge olarak görülmemesinden şikayetçi.

Maske takmamasına itiraz edenler bu muafiyet yazsını gösterdiğinde çoğu zaman kabul görmüyor.

Maske takmadığı için bağıranlar, onun gibi insanlar yüzünden babasının öldüğünü söyleyip suçlayanlar oluyor.

Fallows ayrıca bu belgenin gerçekten ihtiyacı olmadığı halde maske takma kuralını istismar etmek isteyenler tarafından kullanılabileceğinden endişeli.

Bu yüzden hükümetin yaygın olarak kullanılan ve tanınan Hidden Disabilties adlı vakfın kullandığı yaka kartlarına geçmesini talep ediyor.

Şimdilik sözlü saldırıya uğramamak için toplu taşıma veya mağazalardan uzak durmaya çalışıyor.

İnsanların rahatsızlık verdiğini düşündüğü maske kullanımı Fallows için bilincini kaybetmesine dahi yol açabilecek tıbbi bir acil duruma dönüşebiliyor.

Bu sorun farklı psikolojik durumlar, engeller, otizmli ve Alzheimer’lı bireyler için de geçerli.

Fallows kendi tercihleriyle maske takmayan insanların takamayan istisnalara büyük bir kötülük yaptığını, onlar nedeniyle kendilerine de şüpheyle yaklaşıldığını belirtiyor.