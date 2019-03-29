Tecavüz iddiasıyla yargılanan polise 46 yıl hapis talebi

İstanbul’da polis aracında Özbek bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan polis memuru Şeref Ş. hakkında 46 yıla kadar, suçu bildirmeyen diğer polislere ise üçer yıla kadar hapis talep edildi.

Fatih ilçesinde durdurulan taksideki 27 yaşındaki Özbekistan uyruklu I.K. isimli kadının kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında dört saat alıkonulup tecavüz edildiği ve 1400 lirasının çalındığı öne sürülmüştü. Suçlamaya ilişkin biri tutuklu dört polisin yargılandığı davanın bugün duruşması görüldü.

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İstanbul 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeref Ş. ile tutuksuz sanıklar İsmail K., Enes S., Yaşar S., Ahmet B. ve avukatları katıldı. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve İstanbul Barosu’nun avukatları da mağdur I.K.’yı temsilen duruşmada hazır bulundu.

Söz alan sanık Şeref Ş. “Olayları olduğu gibi anlattım. Çarpıtmadım. Herhangi bir zorlama olmamıştır. Altı aydır tutukluyum. Eşim ve iki kızım var. Masumum. Tahliyemi istiyorum” dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı söz alarak sanıkların savunmalarında çelişkili bulunduğunu, müştekinin sınır dışı edilmeyi göze alarak şikayetçi olduğunu ve bu hususun dikkate alınmasını söyledi.

Savcı Mustafa Dağ’ın esas hakkındaki görüşünün açıklandığı mütalaada ’15 Ekim 2018 günü, saat 21.00 sıralarında mağdure I.K.’nin polis aracına bindirildiği’ hatırlatıldı.

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Mütalaada, ‘araçta polis Şeref Ş.’nin bırakılması için mağdureden para istediği, mağdurenin 1400 lirası olduğunu söylediği, polisin 3 bin dolar istediği, mağdurenin ise bu kadar parasının olmadığını söylediği, sanık Şeref’in mağdureyi üç-dört saat ekip aracında gezdirdiği’ anlatıldı.

Savcı, ‘diğer polis İsmail K.’nın yemek için araçtan inince sanık Şeref K.’nın aracı alıp kadını surlara götürdüğü, mağdureye ilişkiye girmek istediğini söylediğini, mağdurenin bu teklifi kabul etmemesi üzerine silah göstererek aracın arka koltuğunda zorla cinsel ilişkiye girdiğini’ belirtti.

‘Daha sonra polisin mağduru bırakma karşılığında 1400 lira parasını da zorla aldığı’ belirtilen mütalaada, polis Şeref Ş.’nin ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle yarar sağlamak’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından 23 yıldan 46 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Sanıklardan İsmail K. hakkında da ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan dava açıldı fakat mağdurun sanıktan şikayetçi olmadığı, mağduru alıkoyduğuna dair delil bulunmadığı belirtilerek beraatine karar verilmesi istendi.

Sanık Şeref Ş.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma sanıkların son savunmaları yapmaları için süre verilerek ertelendi.