Tecavüz için kuyruğu kesildiği iddia edilen eşek: Bir kişi gözaltına alındı

İzmir’in Menderes ilçesinde bir eşeğe kuyruğu satırla kesilerek işkence yapıldığı ve tecavüz edildiği öne sürüldü. İncelemelerde eşekte tecavüz bulgusu saptanırken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Değirmendere köyünde 1 Şubat’ta meydana gelen olayda, hayvan severler eşeğe işkence yapıldığı iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

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Köye giden jandarma ekipleri, ahırda kuyruğu satırla kesilmiş bir eşek buldu. Yaralı eşek, Menderes Belediyesi veterinerliğine götürülüp, tedavi altına alındı.

Jandarmaysa olayla ilgili köyde yaşayan E.Ö.’yü gözaltına aldı. E.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Islak Burunlar Hayvanları Koruma Derneği, ‘Nazkız’ adını verdikleri eşeği kendi bünyelerinde bulunan barınakta koruma altına aldı.

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Hayvanseverler eşeğe tecavüzü kolaylaştırmak için kuyruğunun kesildiğini iddia ederken, dernek üyesi Zehra Gülten, işkencenin yanında aynı zamanda gözaltına alınan kişi tarafından para karşılığı tecavüz ettirildiğini öne sürdü.

Veterinerlik tarafından hazırlanan ilk raporda eşeğe tecavüz bulgusuna rastlandığını belirten Gülten şöyle konuştu:

“1 Şubat’ta derneğimize bir köyde eşeğe işkence edildiği ve para karşılığında tecavüz edildiği bilgisi geldi. Dernek başkanımız ve üyelerimizle birlikte jandarmayla söz konusu adrese gittik. Eşeğin kuyruğu satırla kesilmiş haldeydi. O gece ilk müdahaleyi dernek olarak yaptık. Aşırı kanaması vardı….Yapılan ilk incelemede tecavüz bulgusuna rastlandı. Gözaltına alınan kişi para karşılığında hayvana tecavüz ettiriyormuş. …Hayvana tecavüzü kolaylaştırmak için kuyruğu kesilmiş. Bu çok acı bir şey. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. O kişiden şikayetçi olduk.”

Hayvana işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan E.Ö.’nün ağabeyine saldırması üzerine tekrar gözaltına alındığı belirtildi.