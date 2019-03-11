Tecavüz hükümlüsünün eşi, ‘intikam’ için kendi kızını istismar etti!

Aydın’da tecavüz suçundan 30 yıla yakın hapis cezası alan hükümlü ve eşinin, tecavüz mağdurundan intikam almak amacıyla kendi kızlarına istismarda bulundukları ortaya çıktı.

İstismar edilen kızın tecavüz hükümlüsü babası. (Fotoğraf: DHA)

İncirliova ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki M.T. ve M.A., 26 yaşındaki T.A. adlı erkeğe içki içtikten sonra Şubat 2016’da tecavüz etti.

Reklam

İki erkek, cep telefonuyla olayı kaydettikten sonra T.A.’ya bir hafta daha şantajla tecavüz etti. T.A.’nın şikayet üzerine dava açılan iki erkek ilk yargılamada beraat etti.

Ancak istinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından yapılan ikinci yargılamada iki sanığa da 28’er yıl dokuzar ay hapis cezası verildi.

Yalanı kamera bozdu

DHA’dan Mehmet Candan’ın haberine göre cezaevinde bulunan M.T., karısı F.T.’yle mektup aracılığıyla plan yaptı.

Reklam

Mektuplaşmanın ardından F.T., jandarmaya gitti ve kocasının tecavüz ettiği T.A.’nın babası M.A. ile erkek kardeşi H.A.’nın, 10 yaşındaki kızına istismarda bulunduğunu anlattı. Baba M.A. ile H.A. tutuklandı.

Tecavüz mağduru T.A.’nın avukatı Tuğçe Torun, M.A. ile H.A.’nın avukatlığını da üstlenerek iki erkeğin çocuğun istismara uğradığı saatte başka bir yerde olduklarını kamera kayıtlarıyla kanıtladı.

İşler tersine döndü

Soruşturma sürerken küçük kızın ablası F.S.T. jandarmaya gitti ve anne-babası tarafından planlandığını, baba-oğulun suçsuz olduğunu söyledi.

Yeni soruşturma başlatan Aydın başsavcılığı, anne F.T. ile ona yardığı ettiği öne sürülen yenge H.A. ve ilçe jandarmada görevli uzman çavuş F.B.’yi gözaltına aldırdı. Üç kişi tutuklandıktan sonra ‘cinsel istismara azmettirme’, ‘iftira ile bir kişinin gözaltına alınmasına ya da tutuklanmasına neden olma’, ‘nitelikli cinsel istismar’, ‘rüşvet almak ve vermek’ ve ‘nitelikli cinsel istismara yardım etmek’ suçlarından iddianame hazırlandı.

Beş ay cezaevinde olan baba M.A. ile oğlu da takipsizlik kararı sonrası tahliye edildi.

İddianamede ifadesi yer alan anne F.T., karşı taraftan intikam almak amacıyla cezaevindeki eşiyle birlikte planı hazırladıklarını anlattı.

Anne “Daha sonra jandarmaya gidip bunu M.A. ve H.A.’nın yaptığını söyledim” dedi.

Tecavüz hükümlüsü baba M.T. de ifadesinde aldığı cezanın etkisiyle planı yaptığını belirterek “Bana iftira attılar, kimseye tecavüz etmedim. 30 sene alınca bir plan yaptım. Bunu eşime anlattım. Onunla birlikte bu planı uyguladık” ifadelerini kullandı.

Baba ve oğulun suçsuz oldukları ispatlandı.

Beş ay tutuklu kaldıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan H.A. da şunları söyledi:“Ağabeyime yaptıklarından sonra cezalarını buldular ancak bize iftira attılar. Çok büyük acılar çektik. Hak etmediğimiz bedeller ödedik. Hayatımızı mahvettiler. Bu kişilerin cezalandırılmalarını istiyoruz.”

Soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesine başvurulan 10 yaşındaki E.T. ise devlet korumasına alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi.