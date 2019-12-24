Tecavüz görüntülerini Twitter’da paylaşınca yakayı ele verdiler

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan, 16 yaşındaki iki arkadaş geçen hafta genç bir kıza tecavüz etti ve o görüntüleri Twitter’da paylaşınca yakayı ele verdi.

Cinsiyet eşitliği bakanlığı ve polis, sosyal medya sitelerinden bu tür görüntülere izin vermemelerini, yasaya aykırı eylem görüntüsü içeren video ve fotoğrafların derhal kaldırılmasını istedi. Polis, ayrıca, Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı mesajda kamuoyunu defalarca retweet edilen mesajın paylaşılmaması konusunda uyardı.

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Sosyal medya görüntüleri nedeniyle ikilinin kimliklerini tespit etmek zor olmadı. Genç kıza tecavüz edenlerden biri kendi teslim oldu; diğeri ise polis tarafından evine gidilerek gözaltına alındı. İkisi de polisteki sorgularının ardından tutuklandı.

Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlène Schiappa, “18 yaşının altında olmaları kesinlikle suçlarını hafifletmez. Böyle bir suçu işlemek bir de görüntüyü sosyal medyada paylaşmak korkunç. Kadına saygı toplumun her kesiminde ve her yaş grubunda hakim olmalı” dedi.

Schiappa, ‘rezil’ diye nitelediği görüntü kaydının paylaşılması nedeniyle de sosyal medya ağlarını uyardı. Schiappa şunları söyledi: “Sosyal medya ağları bu tür içerikle mücadele için yeterli çabayı sarfetmiyor. Duyar duymaz Twitter’la irtibata geçerek görüntünün kaldırılmasını istedim ama buna rağmen görüntünün kopyaları sosyal medyada dolaşmaya devam etti. Suçlular bu zaafiyeti bildikleri için kullanıyorlar. “

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Schiappa, Fransız hükümetinin bu tür içeriklerin paylaşılması halinde ceza verilmesi için adım attığının altını çizerken Twitter’dan şu açıklama geldi: “Cinsel saldırı, şiddete yönelik tehdit gibi içeriklerin paylaşılması Twitter’ın kurallarına aykırıdır ve yeri yoktur. Böyle içeriklere toleransımız yok. Bilgimiz olur olmaz müdahale etttik.”