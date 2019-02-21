Tecavüz girişimi suçlamasına indirimle beş yıl hapis

İstanbul’da 21 yaşındaki genç kıza tecavüz girişiminde bulunan sanığa indirim uygulanarak beş yıl hapis cezası verildi. Sanık kararla birlikte tahliye de edildi.

Ataşehir ilçesinde 25 yaşındaki C.G.E.’nin, cumhuriyet savcısının kızı 21 yaşındaki E.B.B.’ye yönelik ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla dört buçuk yıldan 16 buçuk yıla kadar hapsi istenmişti.

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İddianamede ikilinin sanığın evinde içki içtikleri, daha sonra C.G.E.’nin E.B.B.’ye yatak odasında tecavüz girişiminde bulunduğu, kadının bağırıp banyoya kaçtığı ve kapıyı kilitleyerek saldırıdan kurtulduğu belirtilmişti.

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık, savcı baba ve taraf avukatları katıldı.

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Sanık C.G.E. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Benim vicdanım rahat. Ortada bir suç yok. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme C.G.E.’ye ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalmasını gerekçe gösteren mahkeme, cezayı altı yıla indirdi. ‘İyi hal’ indirimiyle de beş yıla düşürüldü. Diğer suçlardan sanığın beraatine karar veren mahkeme, kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmetti. Tutuksuz sanıklar Ş.Ş. ve Y.A.’nın ise beraatine karar verildi.