Tecavüz ettikleri gerekçesiyle açtığı davayı izlemeye giderken ateşe verilen Hintli kadın hayatını kaybetti

Hindistan’da, kendisine tecavüz ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu iki adamın yargılandığı duruşmayı izlemeye giderken ateşe verilen, ağır yaralanan 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Tecavüz vakalarının sık yaşandığı ülkede kadınlar defalarca sokağa döküldü.

(Fotoğraf: Reuters)

Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan, perşembe günü, aralarında tecavüzle ilintisi olan bir kişinin de olduğu grup tarafından trenden indikten sonra kırlık alana götürülüp ateşe verilen kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Reklam

Kadının tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, vücudunun yüzde 90’ında yanık olduğu ve kalbinin durduğu belirtildi.

Kadının ateşe verilmesiyle ilgili beş kişi tutuklanmıştı. Kız kardeşi, ona tecavüz edenlerin ve ateşe verilenlerin idam edilmesini istediğini belirterek, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.