Tecavüz davasının savcısı: O saatte bara giderse başına her şey gelir

Ankara’da içkisine ilaç katıldıktan sonra tecavüze uğradığını söyleyen üniversite öğrencisinin şikayeti üzerine açılan davada, savcının “O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir” dediği öne sürüldü.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, öğrenci değişim programı ile Ankara’da bir üniversitenin ekonometri bölümünde eğitim gören İspanyol kız öğrenci A.G.R. , 6 Mayıs günü bir bara gittiğini, içkisine ilaç karıştırıldığından şüphelendiğini ve kendine geldiğinde tecavüze uğradığını anladığını söyledi.

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Tutuklama talebine rağmen serbest bırakıldılar

Gözaltına alınan T.B ve H.İ.K da İspanyol öğrenci ile rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti.

Nöbetçi savcının tutuklama talep etmesine rağmen Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararıyla iki şüpheliyi serbest bıraktı.

Öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy, savcının kullandığı ifadelerin dosyaya bakış açısını yansıttığını belirterek, dosyayı nöbetçi savcıdan devralan soruşturma savcısının değiştirilmesi talebiyle Ankara başsavcılığına başvurdu.