‘Tecavüz davası’nda ifade değiştiren çocuğa ‘iftira’dan dört yıl istendi

Adana’da kürtajla bebeği alınan 15 yaşındaki F.N.B., yapmadığı halde kendisine tecavüz ettiğini söylediği, daha sonra babasının öldürdüğü gence iftira atmak suçundan dört yılla yargılanacak.

AA’nın haberine göre tutuklanan F.N.B. hakkında soruşturma tamamlanarak iddianamede hazırlandı.

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İddianamede, F.N.B.’nin, 8 Ağustos 2017’de annesiyle muayeneye gittiği tıp merkezinde yedi haftalık hamile olduğunu öğrendiği, yaşının küçük olması nedeniyle doktorlarca durumun polise bildirildiği belirtildi.

İddianameye göre F.N.B. polislere, babasının daha sonra öldürdüğü, sosyal medyadan tanıştığı Muhammed Reşit Yıldırım’dan hamile kaldığını söyledi. Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.

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Yıldırım’ın kızın babası tarafından öldürülmesinin ardından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Katil baba Emrah B.’ye ise 25 yıl hapis cezası verildi.

‘Sevgilime zarar gelmesinden korktum’

İddianamede, genç kızın savunmasından şu ifadelere yer verildi: “Muhammed’le ayrıldıktan sonra uzaktan akrabam M.Ç.’yle tanıştım, sevgili olduk. 2017 yılı yaz aylarında M.Ç.’yle Çatalan Köprüsü civarında arabada ilişkiye girdik. Daha sonra yedi haftalık hamile olduğumu öğrendim. Babamın M.Ç.’ye zarar vermesinden korktuğum için Muhammed’in ismini verdim.”

‘İftira attı’

İddianamede, F.N.B.’nin olayla alakası olmamasına rağmen Yıldırım’ın adını verdiği belirtilerek şöyle dendi: “Bunun üzerine Muhammed Reşit Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma hakkında Yıldırım’ın öldürülmesi üzerine takipsizlik kararı verildiği, bu şekilde F.B’nin olayla hiçbir ilgisi olmayan Yıldırım hakkında soruşturma başlatılmasına neden olarak üzerine atılı iftira suçunu işlediği kanaatine varılmıştır.”

İddianamede, F.N.B. hakkında ‘iftira’ suçundan dört yıl hapis cezası talep edildi.

Yıldırım ölünce ifade değiştirdi

Emrah B. isimli baba, kızına tecavüz ettiği iddiasıyla 14 Ağustos 2017’de Yüreğir ilçesinde dört el ateş ederek 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım’ı öldürmüştü.

F.N.B., sosyal medyadan tanıştıkları Yıldırım’ın kendisine tecavüz ettiğini, hamile kalınca annesinin durumu farkına vardığını, kürtaj olduğunu söylemişti.

Daha sonra polis raporuyla bebeğin babasının Yıldırım olmadığı kesinleşirken 22 Mart’taki duruşmada F.N.B., Yıldırım’la birlikte olmadıklarını, babasına yalan söylediğini ifade etmişti.

Adana başsavcılığı, ifadesini değiştiren kız hakkında ‘iftira’ suçundan soruşturma başlatırken, F.N.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.