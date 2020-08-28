Tecavüz anlatımına yer verilen ‘çocuk kitabı’na suç duyurusu

Ankara Barosu, tecavüz anlatımlarına yer verilen ‘Gül ve Düşün’ adlı hikaye kitabını yazan ve yayınlayan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Baronun Ankara başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesinde yazar Musa Dinç ve Arı Sanat Yayınevi şüpheli olarak gösterildi. Şüphelilerin ‘müstehcenlik’ suçunu işlediği savunuldu.
Dilekçede, ‘müstehcenlik’ suçunu içeren TCK 226’ncı madde anlatılırken, kitaptaki ifadelerle bu suçun işlendiği kaydedildi.
Gündeme gelince tepki çekmişti
Arı Sanat Yayınevi tarafından dördüncü baskısı yapılan çocuk kitabı, içerisinde yer alan ifadelerin Twitter’da dün gündeme getirilmesinin ardından tepkilerin odağı haline gelmişti.
Kitabın bir bölümünde tecavüze yönelik anlatımlar yer alırken, mağdurları aşağılayıcı ifadeler olduğu görülmüştü. Yayınevi ve yazar Musa Dinç özür dilemişti. Kitap ‘muzır neşriyat’ kategorisine alınmıştı.