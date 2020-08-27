Tecavüz anlatımına yer verilen ‘çocuk kitabı’ için özür üzerine özür

Çocuklara yönelik ‘Gül ve Düşün’ adlı hikaye kitabında bulunan tecavüz anlatımları ve cinsiyetçi ifadeler tepki çekti. İki bakanlık açıklama yayınladı, yayınevi ve yazar özür diledi.

Arı Sanat Yayınevi tarafından dördüncü baskısı yapılan çocuk kitabı, içerisinde yer alan ifadelerin Twitter’da gündeme getirilmesinin ardından tepkilerin odağı haline geldi. Kitabın bir bölümünde tecavüze yönelik anlatımlar yer alırken, mağdurları aşağılayıcı ifadeler olduğu görüldü.

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Kitabın gündem olmasının ardından açıklama yayınlayan Arı Sanat Yayınevi, kitabın ‘yazarın editörlüğünde’ çıktığını, 2019’da satışa ve dağıtıma kapatıldığını kaydetti.

Arı Sanat Yayınevi, kitabın yayın çizgileri dışında olduğunu, ‘hataen’ yayınlandığını savunarak geçen yıl kitabın satıldığı noktalarla iletişime geçildiği ancak yayından kaldırmadıkları savunuldu.

Açıklamada, “Dördüncü baskıyı biz bastık fakat önceki baskıları Arı Sanat Yayınevi’ne ait değildir. İlginize teşekkür eder, okurlarımızdan özür dileriz” dendi.

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OKURLARIMIZIN DİKKATİNE !!! pic.twitter.com/3X9cNu8fFZ — arı sanat yayınevi (@arisanat) August 27, 2020

Yayınevi, ikinci açıklamasında ise “Durumun düzelmesi için hukuku süreç başlamıştır. Sayfamızdan takip edebilirsiniz. Tekrardan tüm okurlarımızdan özür dileriz” değerlendirmesinde bulundu.

‘Kitabı imza ettik’

Kitabın yazarı Musa Dinç ise Facebook hesabından özür diledi: “‘Gül Düşün’ / Anadolu’dan derlediğim bir masal kitabı. Söz konusu kitap satışa kapalı, var olanları da imha ettik. Bir masalın bir paragrafından dolayı rahatsızlık verdiği için kamuoyundan defalarca özür diledim. 20 kitap yazan saygın bir yazarım. İnsanoğluyuz, neticede beşer şaşar. 20 yıl önce Anadolu’dan derlediğim bir masal. Bu kitaptan sonra 16 kitabım çıktı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Hakaretler, küfürler, tehditler… Kamuoyundan ve tüm değerli dostlarımdan özür diliyorum.”

İki bakanlıktan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, bakanlığın yalnızca bünyesindeki ders kitaplarına onay verdiği belirtilerek “Medyaya yansıyan söz konusu içerik, ‘hikaye kitabı’ kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir” dendi.

‘Muzır ve müstehcen’ sayıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haberler üzerine Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından kitabın resen incelendiğini kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kitabın içeriğinin çocuklarımızın psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiş ve adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde karar ivedi bir şekilde alınmıştır. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir.”