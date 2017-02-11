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Yaramazlara biraz batar!

Tebdil-i mekanda ferahlık varmış: Sezonun ilk 13 maçında iki gol bulan Olcay Şahan son iki maçta üç gole katkı yaptı

Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Fotoğraf: twitter.com/Trabzonspor

Osmanlı Stadyumu’nda oynanan maçta bordo-mavililerin tek golü, 16’ncı dakikada Olcay Şahan’dan geldi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 30’a yükseltirken, Osmanlıspor 27 puanda kaldı.

‘Son 20 dakikada istediğimi oyunun çok dışındaydık’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyuncularını tebrik eden Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, şunları söyledi: “Dörtte dört oldu. İyi mücadele eden bir takımız. Maçın 45-50 dakikalık bölümünde çok iyi işler yapan, oyunu istediği gibi oynayan bir Trabzonspor vardı. Ancak son 20 dakikalık periyotta ortaya koymak istediğimizin oyunun çok dışındaydık. Oyuncularımızın öndeki etkisizliği, gereksiz arkaya yaslanmamız bizi üçüncü bölgede zor durumlara düşürdü. Bunun olmaması gerekirdi. Bunu düzeltmek için fazlasıyla çalışmamız gerekiyor.”

Ara transferde takıma katılan isimleri katkıları nedeniyle özellikle kutlayan Yanal, “Yolumuza devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynayan ve gelişmek için mücadele eden bir takımız. Bunu devam ettirerek istediğimiz noktaya gelmeye çalışacağız” dedi.

Son iki maçta üç gole doğrudan katkıda bulundu

Trabzonspor’un ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Olcay Şahan, iki asist ve sekiz kilit pasla yıldızlaştığı Gaziantespor maçının ardından, Osmanlıspor karşısında da takımına üç puanı getiren gole imza attı.

Beşiktaş’ta oynadığı dönemde maç sonlarında siyah-beyaz taraftarlara ‘üçlü’ çektiren Şahan, bordo-mavili formayla ilk golü attığı maçın ardından bu kez Osmanlı Stadı’nın deplasman tribününü dolduran Trabzonsporlu taraftarlara ‘üçlü’ çektirdi.

Sezonun ilk 13 haftasında Beşiktaş formasıyla iki gol bulabilen 29 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulüpte çıktığı son iki lig maçında üç gole doğrudan katkıda bulundu.

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