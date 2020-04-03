TEB’den çağrı: Hayatını kaybeden eczacılar var, koruyucu ekipman erişime açılsın

Türk Eczacıları Birliği (TEB) eczacılar arasında Covid-19 hastalığı tanısı konulan ve hayatını kaybedenler olduğunu belirterek, piyasada yeterince bulunamayan koruyucu ekipmanların eczane çalışanlarının erişimine açılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca 60o’den fazla sağlık çalışanının ‘corona’ya yakalandığını söylemişti.

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TEB’in açıklamasında şöyle dendi: “Bunlardan kaç tanesinin eczacı olduğu birliğimize bildirilmemiş olmakla birlikte, görevlerinin başındaki meslektaşlarımızdan sadece İstanbul’da 12 eczacımızın maalesef Covid-19 tanısı aldığını biliyoruz. Ayrıca, Denizli’de bir eczacımızı da bu salgın nedeniyle kaybettik.”

Eczanelerin halkın ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşları olmaları nedeniyle bulaşma riskinin de en fazla olduğu yerlerden biri olduğuna işaret edilen açıklamada şöyle devam edildi: “Sayın Koca’nın kişisel koruyucu ekipmana erişim sağlayamayan sağlık çalışanlarının bu eksiklerinin hızla giderileceğini ifade etmesinden büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ekipmanların eczacıların ve eczane çalışanlarının da erişimine açık olması konusundaki taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz. Piyasada yeterince bulunmayan ve oldukça pahalı olan bu ürünlere ulaşım konusunda eczacılar olarak bizler de büyük zorluklar çekmekteyiz. Sağlık Bakanlığı’mızın birinci basamak sağlık çalışanları olarak siperlerde kamu hizmeti yapan eczacılarımıza önlük, tulum, siperlik, gözlük gibi koruyucu malzemeleri dağıtmak konusunda da hassasiyetle davranacağını düşünüyor ve bekliyoruz.”

Açıklamada ayrıca, Türk Eczacıları Birliği olarak pandeminin kontrol altına alınması için bir an önce sokağa çıkmanın sınırlandırılması gerektiği de ifade edildi.